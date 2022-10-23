



Катастрофа в Ейске: в сети появилось новое видео падения самолета

В сети появилось видео падения военного самолета на многоэтажку в Ейске, которое опубликовал Telegram-канал "112".



Напомним, 17 октября, в жилой дом российского города Ейск упал военный самолет. В результате трагедии погибли 15 человек и более 20 жителей пострадали. Самолет упал на 9-ти этажное здание.



Как заявило Министерство обороны России, самолет потерпел крушение во время набора высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.



"Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошла вспышка топлива самолета", - пояснили в ведомстве.



Как отмечает 7х7, в результате трагедии погибли 15 человек и более 20 жителей пострадали.

Напомним, РБК-Украина публиковало и другие видео падения военного самолета в Ейске.