



Катар обвинил восемь бывших офицеров ВМС Индии в шпионаже

Восьми бывшим военнослужащим ВМС Индии, которые находятся под стражей в Катаре более 70 дней, были предъявлены обвинения в шпионаже, сообщает News18.



В конце октября Индия направила высокопоставленного чиновника в столицу Катара Доху, чтобы помочь сотрудникам своего посольства обеспечить освобождение персонала. Обвинения против этих бывших офицеров ВМС остаются неизвестными.



По сообщениям СМИ, индийские офицеры были наняты катарской компанией Dahra Global Technologies and Consultancy Services для обучения и предоставления услуг, таких как логистика и обслуживание оборудования для ВМС Катара.



Восемь человек работали в компании последние несколько лет. Одним из задержанных офицеров является Пурненду Тивари, управляющий директор фирмы.



30 августа все восемь бывших офицеров ВМС были задержаны разведывательным управлением Катара — Бюро государственной безопасности. Посольство Индии в Дохе, по всей видимости, узнало об аресте только в середине сентября, пишет издание.



Офицерам, находящимся под стражей, разрешили поговорить со своими семьями по телефону в конце сентября, а в начале октября их посетил сотрудник посольства Индии. Следующий консульский доступ был предоставлен спустя месяц, в первую неделю ноября.