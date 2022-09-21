Кашалоты массово выбрасываются на берег в Австралии
В Австралии на берег массово выбрасываются кашалоты.
По меньшей мере четырнадцать молодых кашалотов погибли, выбросившись на берег в Тасмании, сообщает ВВС.
Причины такого поведения животных неизвестны, для расследования на место происшествия были отправлены биологи и ветеринар.
Специалист по дикой природе Ванесса Пиротта сказала, что кашалоты могли "неверно ориентироваться", следовать за больным или дезориентированным вожаком или быть напуганными на мелководье.