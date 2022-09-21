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Кашалоты массово выбрасываются на берег в Австралии
21.09.2022 00:15 Ольга Белозерова

Кашалоты массово выбрасываются на берег в Австралии

В Австралии на берег массово выбрасываются кашалоты. 

По меньшей мере четырнадцать молодых кашалотов погибли, выбросившись на берег в Тасмании, сообщает ВВС.

Причины такого поведения животных неизвестны, для расследования на место происшествия были отправлены биологи и ветеринар.

Специалист по дикой природе Ванесса Пиротта сказала, что кашалоты могли "неверно ориентироваться", следовать за больным или дезориентированным вожаком или быть напуганными на мелководье.

 

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