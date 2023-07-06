В Ираке украли израильтянку
Новости » Происшествия
Карусель, похожая на свастику, вызвала скандал в Германии – видео
06.07.2023 03:29 Наталья Богинская

Карусель, похожая на свастику, вызвала скандал в Германии – видео

Огромный скандал разразился в немецком городе Лефинген из-за аттракциона в местном парке развлечений Tatzmania.

Речь идет о карусели “Полет орла”. Посетителям парка трудно было не заметить сходство аттракциона со свастикой.

Ролик, на котором показана карусель в движении, был опубликован на портале Reddit и быстро стал вирусным.

Вскоре кадры увидели и сотрудники парка, решившие временно приостановить работу аттракциона.

Как рассказал представитель Tatzmania, они не предполагали, что “Полет орла” будет напоминать свастику.

"Это было незаметно на эскизах производителя", – заявил представитель парка Рюдигер Браун. “Внешний вид аттракциона изменится”. 

Как уточняет Bild, одну из гондол карусели снимут, и тогда на каждую из осей придется по три кабины для желающих прокатиться.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru