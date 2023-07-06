Карусель, похожая на свастику, вызвала скандал в Германии – видео
Огромный скандал разразился в немецком городе Лефинген из-за аттракциона в местном парке развлечений Tatzmania.
Речь идет о карусели “Полет орла”. Посетителям парка трудно было не заметить сходство аттракциона со свастикой.
Ролик, на котором показана карусель в движении, был опубликован на портале Reddit и быстро стал вирусным.
Вскоре кадры увидели и сотрудники парка, решившие временно приостановить работу аттракциона.
Как рассказал представитель Tatzmania, они не предполагали, что “Полет орла” будет напоминать свастику.
"Это было незаметно на эскизах производителя", – заявил представитель парка Рюдигер Браун. “Внешний вид аттракциона изменится”.
Как уточняет Bild, одну из гондол карусели снимут, и тогда на каждую из осей придется по три кабины для желающих прокатиться.