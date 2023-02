Карл III вручил орден Британской империи 99-летней жертве Холокоста

Девяностодевятилетняя еврейская прабабушка была одним из основателей британского Центра переживших Холокост и была удостоена этой чести в знак признания ее вклада в просвещение по вопросам Холокоста.



Лили Эберт попала ​​в Освенцим из Венгрии в возрасте 20 лет и потеряла большую часть своей семьи в лагере. После освобождения она провела год в Швейцарии, прежде чем приехать в Израиль в 1946 году. В 1967 году она вместе с мужем переехала в Великобританию.



Эберт была одним из основателей британского Центра переживших Холокост и была удостоена этой чести в знак признания ее вклада в просвещение по вопросам Холокоста.



Среди членов ее семьи, сопровождавших Лили в Виндзорский замок, был ее 19-летний правнук Дов, который подчеркнул важность того, чтобы свидетели Холокоста рассказывали о своем опыте, поскольку “число выживших сокращается, и каждый, кто слушает сам становится свидетелем”.



“Слова не могут выразить, как много это значит для меня”, – сказала Эберт. “Я пообещал себе, что если выживу, то расскажу всему миру о том, что случилось с нами в Освенциме, когда нас убивали потому что считали недостойными жизни”.

'How can I explain the unexplainable? It is a very special honour.'



Lily Ebert is one of the ​UK’s last living Auschwitz survivors and has devoted her life to educating people about the Holocaust.



🎖️ This week, she was awarded an MBE for her work by The King at Windsor. pic.twitter.com/IClrIcjy4s