Новости » Происшествия
Каптагон: Иордания конфисковала тонну амфетамина на границе с Ираком
25.12.2022 22:45 Евгения Маркова

Каптагон: Иордания конфисковала тонну амфетамина на границе с Ираком

Иордания конфисковала одну тонну таблеток амфетамина, которые пытались контрабандой ввезти из Ирака в упаковках с финиковой пастой.

В двух грузовиках-рефрижераторах было обнаружено в общей сложности шесть миллионов таблеток препарата, известного как каптагон.

Таможенное управление Иордании заявило, что это была одна из крупнейших партий наркотикой, когда-либо  перехваченных.

Каптагон, прозванный "кокаином для бедняков", в огромных количествах производится в Сирии, которая за десятилетие войны превратилась в наркогосударство.

Амфетамин ввозится контрабандой в соседние страны, такие как Иордания и Ливан. Конечный пункт назначения часто находится в странах Персидского залива, где есть большой рынок сбыта.

Последняя конфискация была произведена на пограничном переходе Аль-Карама между Ираком и Иорданией.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы