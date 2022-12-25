



Каптагон: Иордания конфисковала тонну амфетамина на границе с Ираком

Иордания конфисковала одну тонну таблеток амфетамина, которые пытались контрабандой ввезти из Ирака в упаковках с финиковой пастой.



В двух грузовиках-рефрижераторах было обнаружено в общей сложности шесть миллионов таблеток препарата, известного как каптагон.



Таможенное управление Иордании заявило, что это была одна из крупнейших партий наркотикой, когда-либо перехваченных.



Каптагон, прозванный "кокаином для бедняков", в огромных количествах производится в Сирии, которая за десятилетие войны превратилась в наркогосударство.



Амфетамин ввозится контрабандой в соседние страны, такие как Иордания и Ливан. Конечный пункт назначения часто находится в странах Персидского залива, где есть большой рынок сбыта.



Последняя конфискация была произведена на пограничном переходе Аль-Карама между Ираком и Иорданией.