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"Каплан": двое в критическом состоянии, поступили также ребенок и беременная
07.10.2023 11:28 Алина Груднева

"Каплан": двое в критическом состоянии, поступили также ребенок и беременная

В медицинский центр "Каплан" поступили 28 раненых в результате массированной атаки террористов из Газы.

Два человека находятся в критическом состоянии. Они отправлены в операционную.

Еще 12 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, 14 получили легкие травмы. Среди пострадавших есть ребенок, получивший черепно-мозговую травму, а также беременная женщина на 24-й неделе.

В больнице сообщили, что 15 пострадавших были отпущены домой после оказания первой помощи. Больница работает в усиленном режиме.
 

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