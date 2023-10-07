



"Каплан": двое в критическом состоянии, поступили также ребенок и беременная

В медицинский центр "Каплан" поступили 28 раненых в результате массированной атаки террористов из Газы.



Два человека находятся в критическом состоянии. Они отправлены в операционную.



Еще 12 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, 14 получили легкие травмы. Среди пострадавших есть ребенок, получивший черепно-мозговую травму, а также беременная женщина на 24-й неделе.



В больнице сообщили, что 15 пострадавших были отпущены домой после оказания первой помощи. Больница работает в усиленном режиме.

