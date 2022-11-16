



"Канье был прав": еврейское кладбище осквернили свастикой

Американские СМИ сообщили в понедельник, что еврейское кладбище в пригороде Чикаго было осквернено антисемитскими граффити. По меньшей мере 16 надгробий были разрисованы свастиками и еще 23 могилы были изуродованы на кладбище Ам-Эход в Уокегане, штат Иллинойс. Надпись "Kanye Was Rite", означающая, вероятно, "Канье был прав", и написанная с грамматической ошибкой, была нанесена баллончиком на надгробный камень на могиле супружеской пары.



"У нас нет слов для описания этого разврата и зла", — написала в Twitter группа наблюдателей StopAntisemitism.



"Kanye is Rite" graffiti found spray painted in red, appearing like blood, on Jewish tombstones at a cemetery in Chicago.



We have no words for this depravity and evil. pic.twitter.com/GiYBwi5mNA — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 15, 2022