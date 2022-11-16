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"Канье был прав": еврейское кладбище осквернили свастикой
16.11.2022 13:43 Евгения Маркова

"Канье был прав": еврейское кладбище осквернили свастикой

Американские СМИ сообщили в понедельник, что еврейское кладбище в пригороде Чикаго было осквернено антисемитскими граффити. По меньшей мере 16 надгробий были разрисованы свастиками и еще 23 могилы были изуродованы на кладбище Ам-Эход в Уокегане, штат Иллинойс. Надпись "Kanye Was Rite", означающая, вероятно, "Канье был прав", и написанная с грамматической ошибкой, была нанесена баллончиком на надгробный камень на могиле супружеской пары.
 
"У нас нет слов для описания этого разврата и зла", — написала в Twitter группа наблюдателей StopAntisemitism.
 

Дэвид Гольденберг, региональный директор Антидиффамационной лиги Среднего Запада, заявил: "Осквернение могил настолько низко, насколько это возможно, и, кстати, это также настолько трусливо, насколько это возможно". 

По факту вандализма полиция начала расследование.

Ранее неонацистская "Лига защиты гоев" вывесила в Лос-Анджелесе баннер с надписью "Канье прав насчет евреев" над эстакадой шоссе.

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