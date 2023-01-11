



Стюардесс заставляли раздеваться до трусов

Министерство труда Испании расследует отчет, опубликованный испанским изданием elDiario.es, в котором утверждается, что авиакомпания Kuwait Airways требовала от кандидатов в бортпроводники раздеваться до нижнего белья при приеме на работу.



Об этом рассказала Бьянка, будущая стюардесса, которая проходила собеседование в авиакомпанию в мадридском отеле Melia Barajas в ноябре 2022 года.

Бьянка утверждала, что с самого начала процесса найма кандидатам-женщинам давали оскорбительные комментарии, такие как “Нам не нравится ваша улыбка” и “У вас тело как американские горки”.



По словам стюардессы, отобранной группе, в которую она входила, было приказано войти в комнату по одному. Затем их попросили расстегнуть рубашки, подтянуть свитера и юбки. Бьянка сказала, что претендентам на вакансию приходилось стоять в одном нижнем белье, чтобы вербовщик мог осмотреть их тела, что является незаконной практикой в ​​Испании. Рекрутерам это понадобилось, чтобы “увидеть шрамы, родимые пятна, родинки или татуировки”.



elDiaro.es связался с тремя другими женщинами, которые участвовали в отборе персонала Kuwait Airways в Испании, и все их ответы подтвердили показания стюардессы. 4 января 2022 года Kuwait Airways предоставила официальное заявление.



“Кувейтские авиалинии в течение последних пяти лет используют то же стороннее агентство по подбору бортпроводников, что и 90% местных авиакомпаний. Наша авиакомпания имеет незапятнанную репутацию в течение 68 лет с момента ее создания”, – говорится в заявлении Kuwait Airways. “Таких серьезных обвинений еще не было”.



“Мы хотели бы подчеркнуть, что Kuwait Airways не может мириться с какими-либо процессами, которые унижают любого человека. На данный момент проводится полное расследование, и на основании его результатов будут приняты соответствующие меры”, – пообещала компания.



По информации испанского новостного агентства La Vanguardia, Meccti, сторонняя компания, ответственная за отбор кандидатов Kuwait Airways, отвергла обвинения и заявила, что подаст в суд на Бьянку.