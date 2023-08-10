



Кандидат в президенты Эквадора убит во время предвыборного митинга

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит во время предвыборного мероприятия 9 августа, подтвердил президент Гильермо Лассо в социальных сетях, пообещав, что убийство не останется безнаказанным.



Вильявисенсио был застрелен на политическом митинге движения "Конструе" в школе к северу от столицы Кито, сообщили CNN члены предвыборного штаба Кристиан Зурита и Родриго Фигероа.



SHOCKING VIDEO: Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio, who was leading in the polls, has just been assassinated two weeks before an election the 59-year-old was expected to win. Journalists were referring to him as "right-wing" candidate!pic.twitter.com/69wFzCK4DK — Simon Ateba (@simonateba) August 10, 2023

BREAKING: Ecuadorian Presidential Candidate Fernando Villavicencio has reportedly been assassinated at a campaign rally.



***The following video is the suspect who was captured at the rally***



According to reports, Villavicencio was shot three times in the head and a grenade was… pic.twitter.com/Eux659jzYw — Collin Rugg (@CollinRugg) August 10, 2023

Он был застрелен за 10 дней до первого тура президентских выборов, который должен был состояться 20 августа. Убийца выпустил три пули в голову Вильявисенсио.Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в стрельбе погиб при задержании полицией после перестрелки с сотрудниками службы безопасности.Подозреваемый "был задержан и передан в [судебный отдел] в Кито". Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть", - говорится в заявлении генеральной прокуратуры в Twitter.В результате нападения пострадали девять человек, в том числе кандидат в депутаты и два сотрудника полиции, добавляется в сообщении.