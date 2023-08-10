Кандидат в президенты Эквадора убит во время предвыборного митинга
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит во время предвыборного мероприятия 9 августа, подтвердил президент Гильермо Лассо в социальных сетях, пообещав, что убийство не останется безнаказанным.
Вильявисенсио был застрелен на политическом митинге движения "Конструе" в школе к северу от столицы Кито, сообщили CNN члены предвыборного штаба Кристиан Зурита и Родриго Фигероа.
Он был застрелен за 10 дней до первого тура президентских выборов, который должен был состояться 20 августа. Убийца выпустил три пули в голову Вильявисенсио.
Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в стрельбе погиб при задержании полицией после перестрелки с сотрудниками службы безопасности.
Подозреваемый "был задержан и передан в [судебный отдел] в Кито". Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть", - говорится в заявлении генеральной прокуратуры в Twitter.
В результате нападения пострадали девять человек, в том числе кандидат в депутаты и два сотрудника полиции, добавляется в сообщении.