



Канада обдумывает высылку китайских дипломатов после угроз семье депутата

Министр иностранных дел Канады рассматривает вопрос о высылке китайских дипломатов после того, как стало известно, что один из них запугивал гонконгских родственников канадского депутата, сообщает ABC News.



Глава МИД Мелани Жоли заявила, что ее ведомство вызывает посла Китая на встречу, чтобы подчеркнуть, что Канада не потерпит такого вмешательства.

Оппозиционный консервативный депутат Майкл Чонг и его гонконгские родственники стали мишенью после того, как Чонг раскритиковал ситуацию с правами человека в Пекине.



Канадское разведывательное агентство не обнародовало подробностей. Чонг сказал, что в отчете указывается, что дипломат из Торонто является участником заговора. Чонг критически относится к обращению Пекина с уйгурскими мусульманами в китайской провинции Синьцзян.



Чонг сказал, что дипломат должен вылететь из Канады первым же самолетом.



Посол Китая Цун Пейу в своем заявлении отверг вмешательство и предостерег от высылки своих дипломатов.



Разведывательное агентство Канады узнало об угрозах члену парламента и его семье со стороны Китая в 2021 году. Однако разведка по каким-то причинам скрывала эту информацию почти два года, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, в будущем информация такого рода должна раскрываться немедленно.