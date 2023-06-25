



Канада начала расследование взрыва субмарины “Титан”

Канадские власти в субботу начали расследование взрыва подводного аппарата “Титан”, в результате которого погибли пять членов экипажа.

Исчезновение субмарины рядом с обломками "Титаника" в прошлое воскресенье положило начало многонациональной поисково-спасательной операции.



Расследование может занять от 18 месяцев до двух лет.



“Наша задача состоит в том, чтобы выяснить, что произошло и почему, а также выяснить, что необходимо изменить, чтобы уменьшить вероятность или риск таких происшествий в будущем”, – цитирует AFP председатель Совета по безопасности на транспорте (TSB) Кэти Фокс. “Мы знаем, что все хотят ответов, особенно семьи и общественность”.



Следователи TSB в субботу поднялись на борт грузового корабля Polar Price под канадским флагом, который отправился из Сент-Джонса в прошлые выходные, чтобы доставить злополучный Титан к месту запуска в северной Атлантике. Береговая охрана США сообщила в четверг, что все пять человек на борту подводного аппарата погибли в результате “катастрофического взрыва”.