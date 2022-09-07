



Каменный террор: задержан 23-летний житель Хайфы

Днем, 7 сентября, 23-летнего жителя Хайфы арестовали по подозрению в том, что он бросил камень в женщину-водителя.

Он якобы разбил ее автомобиль и попытался украсть ее мобильный телефон.

Следствие установило, что потерпевшая обогнала подозреваемого на своем автомобиле. Подозреваемый в ответ на светофоре бросил в ее автомобиль камень, разбил заднее стекло и зеркало.

Когда потерпевшая вышла из машины, чтобы сфотографировать происходящее, подозреваемый безуспешно пытался украсть ее телефон. Задержание подозреваемого продлили до воскресенья.