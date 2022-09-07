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Каменный террор: задержан 23-летний житель Хайфы
07.09.2022 15:59 Алина Груднева

Каменный террор: задержан 23-летний житель Хайфы

Днем, 7 сентября, 23-летнего жителя Хайфы арестовали по подозрению в том, что он бросил камень в женщину-водителя.

 
Он якобы разбил ее автомобиль и попытался украсть ее мобильный телефон. 
 
Следствие установило, что потерпевшая обогнала подозреваемого на своем автомобиле. Подозреваемый в ответ на светофоре бросил в ее автомобиль камень, разбил заднее стекло и зеркало. 
 
Когда потерпевшая вышла из машины, чтобы сфотографировать происходящее, подозреваемый безуспешно пытался украсть ее телефон. Задержание подозреваемого продлили до воскресенья.

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