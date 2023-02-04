



Калифорнийский город восстановил пойму реки и защитился от засухи и наводнений

Когда в прошлом месяце Калифорнию охватило разрушительное наводнение, община Грейсона – города с населением 1300 человек, спрятанного между миндальными садами и молочными фермами, где сходятся реки Сан-Хоакин и Туолумн, – выжила без серьезных повреждений.



По мнению некоторых горожан и экспертов, это произошло отчасти благодаря 850 гектарам бывших сельскохозяйственных угодий сразу за Сан-Хоакином, которые были восстановлены до естественной поймы. Сторонники восстановления поймы утверждают, что это может помочь решить двойную опасность для Калифорнии от наводнения и засухи, пополнить запасы грунтовых вод для борьбы с засухой в будущем и защитить города от катастрофических наводнений, которые, по прогнозам ученых, придут с изменением климата. Восстановление также улучшает среду обитания диких животных.



“Все получилось именно так, как планировалось”, – анализирует Джули Рентнер, президент некоммерческой организации River Partners, которая выкупила землю у частных владельцев и восстановила большую часть природного ландшафта, позволив паводковым водам, которые когда-то сдерживались дамбами, течь по реке.



По словам Рентнер, проект стоимостью 50 миллионов долларов финансировался в основном за счет федеральных, государственных и местных грантов. В прошлом месяце состоялось первое серьезное испытание с тех пор, как ландшафт был изменен путем разрушения дамб, создания болот и с помощью около 40 добровольцев из города, заменивших инвазивные виды растений местными.



Эксперты говорят, что восстановление поймы может помочь спасти близлежащие города. River Partners восстановила 8 100 га на 200 участках т на сумму 185 миллионов долларов и определила еще 40 000 га для восстановления поймы в долине Сан-Хоакин. Другие НПО и государство также восстанавливают поймы.

Будущая помощь от засухи или защита от наводнений могут занять годы, но рыба уже получила выгоду от январских штормов. В пойме Уиллоу-Бенд вдоль реки Сакраменто в первый раз была за долгие годы была обнаружена пойма, изобилующая местной рыбой, среди которой был и весенний лосось, находящийся под угрозой исчезновения.



Большая часть Центральной долины когда-то была обширной заболоченной местностью, пока инженеры 20-го века не подчинили природу своей воле, перенаправив угрозу наводнения с помощью плотин, бетонных ирригационных каналов и проектов по борьбе с наводнениями. Обеспечив экономический бум, колоссальная реконфигурация также создала сегодняшнее затруднительное положение для рыбы, находящейся под угрозой исчезновения, и засоленной почвы.



Восстановленные поймы должны улучшить качество воды в таких городах, как Грейсон, где грунтовые воды настолько загрязнены нитратами, что органы водоснабжения должны очищать их с помощью ионного обмена.