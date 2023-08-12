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Какая судьба ждет Пригожина: прогноз эксперта
12.08.2023 12:58 Алина Груднева

Какая судьба ждет Пригожина: прогноз эксперта

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ожидает либо смерть, либо вторая попытка переворота в России.

Такое мнение в интервью Financial Times выразил болгарский журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.

"Пригожин либо умрет, либо будет второй переворот", - считает журналист.

По словам Грозева, президент РФ Владимир Путин, выступая по ТВ, прямо назвал Пригожина предателем.

"Все знают, что в России делают с "предателями". Он хочет видеть его мертвым. Он еще не может этого сделать. Через полгода Пригожин либо умрет, либо будет второй переворот", - прогнозирует журналист.

Грозев не считает, что какая-либо часть элиты, кроме военно-промышленного комплекса, видит для них какой-либо смысл в войне в Украине.

"Но они молчат и не хотят двигаться первыми или единственными", - добавил он.

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