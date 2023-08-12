



Какая судьба ждет Пригожина: прогноз эксперта

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ожидает либо смерть, либо вторая попытка переворота в России.



Такое мнение в интервью Financial Times выразил болгарский журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев.



"Пригожин либо умрет, либо будет второй переворот", - считает журналист.



По словам Грозева, президент РФ Владимир Путин, выступая по ТВ, прямо назвал Пригожина предателем.



"Все знают, что в России делают с "предателями". Он хочет видеть его мертвым. Он еще не может этого сделать. Через полгода Пригожин либо умрет, либо будет второй переворот", - прогнозирует журналист.



Грозев не считает, что какая-либо часть элиты, кроме военно-промышленного комплекса, видит для них какой-либо смысл в войне в Украине.



"Но они молчат и не хотят двигаться первыми или единственными", - добавил он.