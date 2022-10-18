



Как выглядят "Северные потоки" после взрывов: видео

В сети появились первые снимки российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пострадали от ряда взрывов.



Авторы снимков, сообщили, что труба повреждена на глубине 75-76 метров.



"На морском дне мы сфотографировали остатки разорванной взрывом трубы", – написал один из них.

