Как выглядят "Северные потоки" после взрывов: видео
В сети появились первые снимки российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пострадали от ряда взрывов.
Авторы снимков, сообщили, что труба повреждена на глубине 75-76 метров.
"На морском дне мы сфотографировали остатки разорванной взрывом трубы", – написал один из них.
First 📹undersea-video, site of explosion. Oct 17 #BalticSea #Pipeline #OOTT #Maritime #Nordstream #oil #gas pic.twitter.com/tiW10CSVL3— I know (@luvyall22) October 18, 2022