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Как выглядят "Северные потоки" после взрывов: видео
18.10.2022 15:34 Александр Юзовский

Как выглядят "Северные потоки" после взрывов: видео

В сети появились первые снимки российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые пострадали от ряда взрывов.

Авторы снимков, сообщили, что труба повреждена на глубине 75-76 метров.

"На морском дне мы сфотографировали остатки разорванной взрывом трубы", – написал один из них.


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