



Как в самолете: водитель летел на безумной скорости по шоссе №6





32-летний житель Кусейфе был задержан в ночь на 7 сентября за вождение автомобиля со скоростью 227 км/ч.



В ходе операции, проводимой сотрудниками дорожной полиции в секторе Лакиш на шоссе 6, прибор для измерения скорости зафиксировал автомобиль, “летевший” со скоростью 227 км/ч.



Водитель был арестован и заключен под стражу, прокуратура намерена предъявить ему обвинение. Его водительские права были аннулированы на 30 дней, а его автомобиль был снят с дороги на аналогичный срок.