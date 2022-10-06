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Как убили мафиози Бени Шломо: драматическое видео
06.10.2022 08:22 Ольга Белозерова

Как убили мафиози Бени Шломо: драматическое видео

Появилось новое драматическое видео, на котором запечатлен момент убийства мафиози Бени Шломо. 

На видео видно, как преступники гнались за своей жертвой и совершили убийство. Бени Шломо был убит  несмотря на усиленную охрану и несмотря на предупреждение полиции.

Ранее сообщалось, что по подозрению в участии в ликвидации Бени Шломо были арестованы четверо подозреваемых. 



 

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