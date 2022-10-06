



Как убили мафиози Бени Шломо: драматическое видео

Появилось новое драматическое видео, на котором запечатлен момент убийства мафиози Бени Шломо.



На видео видно, как преступники гнались за своей жертвой и совершили убийство. Бени Шломо был убит несмотря на усиленную охрану и несмотря на предупреждение полиции.



Ранее сообщалось, что по подозрению в участии в ликвидации Бени Шломо были арестованы четверо подозреваемых.







