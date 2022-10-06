Как убили мафиози Бени Шломо: драматическое видео
Появилось новое драматическое видео, на котором запечатлен момент убийства мафиози Бени Шломо.
На видео видно, как преступники гнались за своей жертвой и совершили убийство. Бени Шломо был убит несмотря на усиленную охрану и несмотря на предупреждение полиции.
Ранее сообщалось, что по подозрению в участии в ликвидации Бени Шломо были арестованы четверо подозреваемых.
בני שלמה מועד, היורה מוודא הריגה: תיעוד חדש ודרמטי מחיסול ראש ארגון הפשע@hadasgrinberg | @daniel_elazar pic.twitter.com/TLa0jKdCbX— כאן חדשות (@kann_news) October 6, 2022