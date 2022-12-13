



Как рушатся 12 этажей лесов. Видео из Гиват Зеэв

Спустя несколько часов после тяжелого события, произошедшего 12 декабря в Гиват Зеэв, где два человека погибли в результате падения строительных лесов, мы публикуем новые и дополнительные документы со строительной площадки. На новом видео вы можете увидеть моменты до и во время обрушения - и как леса рухнули в считанные секунды.



В результате катастрофы погибли два араба, ранее отбывавшие заключение за терроризм. Личности погибших были установлены позднее: Хитам аль-Хамара из района Кфар-Хуссан, который находился в тюрьме за преступления против безопасности и был освобожден в 2016 году; и Мохаммед Алкиси, который был освобожден из тюрьмы в рамках сделки по Шалиту.



По имеющимся данным, обрушение произошло на 9-м этаже. Валид Амро, один из рабочих в здании, рассказал: "Это было очень страшно - мы не могли добраться до пострадавших. Каждый день мы приходим сюда, и все в порядке. Час назад мы увидели облако пыли и пришли проверить, что случилось. Обрушились строительные леса с 9-го этажа, когда там находились трое рабочих, пострадавшие стояли на строительных лесах, в тот момент когда они обрушились".