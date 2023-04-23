



Как подожгли комплекс Хапоэль Тель-Авив



Отдел по борьбе с преступностью станции Аялон Тель-Авивского округа опубликовал новую информацию о поджоге тренировочного комплекса Хапоэль Тель-Авив, и в ближайшие дни будет составлено обвинительное заключение против пяти подозреваемых.



В течение полутора месяцев отдел по борьбе с преступностью станции Аялон проводил комплексное расследование, в ходе которого следователям удалось установить местонахождение пяти подозреваемых в поджоге тренировочного комплекса.



Подозреваемые - 22-летний житель Нес-Ционы, причисляющий себя к организации "La Familia", 24-летний житель Ход-Ха Шарон, 18-летний житель Кирьят-Гата, который на момент инцидента был несовершеннолетним, и 17-летние жители Ришон Ле Циона и Бат-Яма - были арестованы в минувший понедельник, 17 апреля.



В ходе расследования выяснилось, что именно эти подозреваемые совершили поджог после того, как 22-летний подозреваемый организовал и спланировал его. Следствие также установило, что несовершеннолетние хотели доказать свою смелость, а взрослый инициатор преступления был в долгах и совершил поджог в качестве “оплаты”.



Содержание подозреваемых под стражей периодически продлевалось в окружном суде Тель-Авива и суде по делам несовершеннолетних Бат-Яма, а по окончании расследования было подано заявление прокурора о намерении предъявить подозреваемым обвинение и просьба о заключении под стражу до окончания разбирательства.



"Они сняли на видео этот акт с помощью беспилотника, - пояснили в полиции, - мы использовали технические средства и в ходе тайного расследования смогли создать доказательную базу, которая связывает подозреваемых с поджогом и нанесением граффити". В ходе расследования были найдены такие предметы, как дрон и предметы одежды, которые связывают их с этим инцидентом. Во время расследования - четверо подозреваемых признали свои действия и подробно описали роль каждого из причастных."



"В ходе расследования они признались, что они собрались все вместе на одной из заправок, где они купили бензин для поджога и приготовили три коктейля Молотова. Они доехали до шоссе Аялон, остановились на обочине и продолжили путь пешком до комплекса, где бросили бутылки с зажигательной смесью в контейнер, в котором находилось оборудование Хапоэль Тель-Авив. Все подозреваемые - фанаты "Бейтар Иерусалим", главный из них, который все спланировал, принадлежит к организации La Familia. Он потащил за собой несовершеннолетних, которые хотели доказать свою преданность организации".