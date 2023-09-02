



Как начались эритрейские погромы в Тель-Авиве

В израильских СМИ сообщаются первые подробности о том, как начались массовые беспорядки в Тель-Авиве 2 сентября.



Противникам правительства Эритреи, которые составляют большинство среди незаконных эритрейских мигрантов, удалось ворваться в зал, где проходила конференция его сторонников. В ходе последующего погрома было причинено много разрушений и ущерба. Находившаяся у места событий полицейская машина была разбит



"Они перевернули все вверх дном", - сказала официантка, работавшая в разгромленном зале. "Они ворвались сюда беспрепятственно, полиции я не видела. Я тоже не поняла причины, мне было страшно".



Профессор Рони Гамзо, директор больницы "Ихилов", рассказал N12: "В течение нескольких часов мы принимали раненых, которые поступали самостоятельно, не только через MDA. Нам пришлось активизировать "мероприятие по оказанию помощи пострадавшим", чтобы сдержать большое и неожиданное количество раненых, когда начались беспорядки. Среди раненых была внутренняя вражда. Мы отделяем раненых, чтобы не создавать насилия в нашей больнице".



"Мы попали в зону боевых действий", - говорит один из владельцев бизнеса в этом районе. "Мы уже два года предупреждаем, что Южный Тель-Авив находится под ударом. Сегодня у нас нет никакой безопасности, я чувствую себя как в Южной Америке. Не может быть, чтобы мы делали все, а в итоге нам разбивали магазины. Это просто позор".



По оценкам, сегодня в Израиле проживает около 25 тыс. граждан Эритреи. Подавляющее большинство из них бежали от правительства страны, которое обязывало их к военной службе, растянувшейся на десятилетия. Однако в Израиле есть и меньшинство граждан Эритреи, которые поддерживают правительство страны. Поскольку Израиль не проводил глубокой проверки ходатайств беженцев о предоставлении убежища, невозможно определить, кто из просителей убежища выступает против правительства, а кто его поддерживает.