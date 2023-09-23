



Как хакерам удалось похитить более $88 млн, продавая программное обеспечение

Появилась информация об организации масштабной мошеннической схемы семейной парой из США. Системный администратор со своей женой признались в создании группировки, которая продавала лицензии на программное обеспечение Avaya на сумму 88 млн долларов по заниженным ценам.



Брэд и Дасти Пирс признались в сговоре с целью мошенничества с использованием средств связи – каждому из них грозит наказание в виде 20 лет заключения. У четы Пирс также было конфисковано по меньшей мере 4 млн долларов, золото, серебро, коллекционные монеты, криптовалюта и автомобиль.

Кроме того, преступников обязали "полностью возместить ущерб своим жертвам".



Пирсов обвинили в продаже пиратских лицензий на телефонную систему Avaya для бизнеса. Лицензии использовались для активации функций Avaya, которыми пользуются тысячи компаний по всему миру.



Как сообщает Минюст США, 46-летний житель Оклахомы Брэд Пирс, который долгое время работал в техподдержке Avaya, использовал свой доступ системного администратора для несанкционированного генерирования ключей лицензии программного обеспечения ADI на десятки миллионов долларов.



Пирс продавал лицензии своему крупнейшему клиенту, реселлеру Avaya Джейсону Хайнсу, и другим сообщникам, которые затем перепродавали их дилерам и пользователям по всему миру. Согласно материалам дела, Хайнс купил более 55% украденных лицензий и существенно влиял на то, как работала схема. Бухгалтерией занималась 44-летняя жена Дасти Пирс, хотя она признала вину только в мошенничестве.

