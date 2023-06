Как грейпфрут: На Шри-Ланке удалили самый большой в мире камень в почках – видео

На Шри-Ланке удалили самый большой в мире камень в почках — размером с грейпфрут и длиной с банан. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гинесса.



Длина камня – 13,372 сантиметра, вес 801 грамм. Рекорд подтвердила Книга рекордов Гиннесса. Операцию провели 1 июня в военном госпитале Коломбо. 62-летний отставной солдат Канистус Кунг, испытывал боль в животе с 2020 года, однако таблетки ему не помогали.



Предыдущие камни-рекордсмены были в Индии (13 сантиметров в длину) и в Пакистане (620 грамм весом).



Камни в почках состоят из твердых частиц материала, кристаллизующихся в почках, мочеточниках или мочевом пузыре из-за генетических и экологических факторов. Их обнаруживают у примерно 10% людей.

