



"Как фильм-катастрофа": десятки людей застряли в туннеле под Ла-Маншем

Десятки людей на несколько часов застряли в туннеле Eurotunnel Le Shuttle под Ла-Маншем.

По данным ВВС, это произошло после того, как поезд из Кале в Фолкстон сломался.

Пассажиров эвакуировали через туннель. В итоге, их пересадили на запасной поезд и доставили на терминал Фолкстон в Кенте.

По факту полоски поезда начато расследование.

"Это было похоже на фильм-катастрофу. Вы просто шли в бездну, не зная, что происходит. Нам пришлось остаться под водой в этой большой очереди. В туннеле плакала женщина, у другой женщины случился приступ паники", - рассказал очевидец.

По словам еще одного пассажира, несколько человек бились в истерике.

"Мы застряли там как минимум на пять часов", - отметил он.

Компания Le Shuttle, которая перевозит автомобили через туннель, изначально сообщила, что поезд сломался. Позже было выпущено сообщение о том, что по непонятной причине сработала сигнализация.