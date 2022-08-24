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"Как фильм-катастрофа": десятки людей застряли в туннеле под Ла-Маншем
24.08.2022 09:59 Алина Груднева

"Как фильм-катастрофа": десятки людей застряли в туннеле под Ла-Маншем

Десятки людей на несколько часов застряли в туннеле Eurotunnel Le Shuttle под Ла-Маншем.

 
По данным ВВС, это произошло после того, как поезд из Кале в Фолкстон сломался.
 
Пассажиров эвакуировали через туннель. В итоге, их пересадили на запасной поезд и доставили на терминал Фолкстон в Кенте.
 
По факту полоски поезда начато расследование.
 
"Это было похоже на фильм-катастрофу. Вы просто шли в бездну, не зная, что происходит. Нам пришлось остаться под водой в этой большой очереди. В туннеле плакала женщина, у другой женщины случился приступ паники", - рассказал очевидец.
 
По словам еще одного пассажира, несколько человек бились в истерике.
 
"Мы застряли там как минимум на пять часов", - отметил он.
 
Компания Le Shuttle, которая перевозит автомобили через туннель, изначально сообщила, что поезд сломался. Позже было выпущено сообщение о том, что по непонятной причине сработала сигнализация.

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