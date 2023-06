"Единственный способ остановить Россию, величайшего террориста XXI века, – это выгнать ее из Украины", – заявили в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подрыв войском РФ Каховской ГЭС.



"Россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, пожалуй, наибольшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и поставив под угрозу жизнь тысяч мирных жителей", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.



Глава МИД назвал это отвратительным военным преступлением.



