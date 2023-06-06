



Каховская ГЭС разрушена. В МИД назвали единственный способ остановить РФ

"Единственный способ остановить Россию, величайшего террориста XXI века, – это выгнать ее из Украины", – заявили в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подрыв войском РФ Каховской ГЭС.



"Россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, пожалуй, наибольшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и поставив под угрозу жизнь тысяч мирных жителей", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.



Глава МИД назвал это отвратительным военным преступлением.



Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023

Тем временем в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит. А в сети распространяются видео последствий ее подрыва:* * *Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждает об угрозе затопления до 80 населенных пунктов: "Уничтожение Каховской ГЭС – террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС угрожает экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно забраться из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы".