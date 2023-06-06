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Каховская ГЭС разрушена. В МИД назвали единственный способ остановить РФ
06.06.2023 09:55 Mignews.ua | фото: скриншот

Каховская ГЭС разрушена. В МИД назвали единственный способ остановить РФ

"Единственный способ остановить Россию, величайшего террориста XXI века, – это выгнать ее из Украины", – заявили в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя подрыв войском РФ Каховской ГЭС.

"Россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, пожалуй, наибольшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и поставив под угрозу жизнь тысяч мирных жителей", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Глава МИД назвал это отвратительным военным преступлением. 
 


Тем временем в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит. А в сети распространяются видео последствий ее подрыва:

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждает об угрозе затопления до 80 населенных пунктов: "Уничтожение Каховской ГЭС – террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС угрожает экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно забраться из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы".


 

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