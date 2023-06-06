



Каховская ГЭС полностью ушла под воду. Видео

6 июня 2023 года около 03:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.



Как сообщал Mignews, в Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась. Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.



Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Напомним, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.



Видео и фотоподборка этой без преувеличения трагедии:





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