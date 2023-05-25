



Кадры удара по российскому разведывательному кораблю "Иван Хурс"

Российские Телеграм-каналы опубликовали кадры удара беспилотного катера по СРК «Иван Хурс» рядом с проливом Босфор.



Видно, как сигнал с дрона пропадает за секунду до касания борта судна, что говорит о взрыве.



Ранее Министерство обороны заявляло, что ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль тремя надводными дронами камикадзе, все из которых были уничтожены. Однако, тогда на распространенных видео было видно уничтожение только одного украинского беспилотника.



