



Кадры разрушенной Каховской ГЭС. Видео

Из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС под водой оказались десятки населенных пунктов. Масштабы подтоплений в районе самой станции показала на видео Государственная пограничная служба Украины.



"Так выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные деревни рядом. Россия заплатит за свои преступления", - говорится в сообщении.



На видео можно увидеть разрушенную гидроэлектростанцию, а также ушедшие под воду сооружения.





Опубликовала свое видео и Каховская ГВА. На нем тоже видно, как из-под воды выглядывают верхушки деревьев, крыши домов и хозяйств. Каховская городская военная администрация показала видео с высоты птичьего полета, как после подрыва на сегодня выглядит Каховская ГЭС и близлежащие села, оказавшиеся в зоне затопления: "Так выглядит Каховская ГЭС и подтопленные рядом села на 08.06.23".





Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов. Проводится эвакуация.



В Новой Каховке пятеро из семи человек, пропавших без вести из-за подтопления, погибли. В селе Васильевка Николаевской области погиб мужчина.