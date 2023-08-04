



Кадры буксировки поврежденного десантного корабля в Новороссийске

Кадры буксировки БДК "Олененгорский горняк" после повреждения, полученного в результате атаки украинским безэкипажный катером-камикадзе публикуют российские Telegram-каналы.



Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провели специальную операцию в бухте Новороссийска. Ее результатом стало повреждение большого десантного корабля "Оленегорский горняк". Эту информацию подтвердили в спецслужбе, назвав фейком заявления РФ о том, что атака якобы "была отбита"



