К Земле несется астероид размером с 14 фламинго
В среду, 1 марта, к Земле на огромной скорости приблизился астероид 2023 DJ1, диаметр которого составляет примерно 14 метров.
Об этом свидетельствуют данные Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, Лаборатории реактивного движения NASA.
Размер астероида равносилен примерно 14-ти фламинго, если бы их сложили вместе. По словам ученых, Земле не грозит столкновение с этим объектом.
В NASA уже оценили его скорость. Уточняется, что он летит 22 392 км/ч, что более чем в 18 раз быстрее скорости звука.