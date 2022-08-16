



К поискам юноши-хареди присоединится ЦАХАЛ

К поискам Моше Клейнермана, подростка-хареди, который пропал без вести еще в марте, присоединится элитное подразделение ЦАХАЛа.



Об этом сообщает KAN.



Силы ЦАХАЛа будут задействованы после того, как семья пропавшего мальчика обратилась к министру обороны Израиля Бени Ганцу. По этому поводу состоялись переговоры между ЦАХАЛом и полицией.



В последний раз 16-летнего Моше Клейнермана видели 25 марта когда он с несколькими друзьями вышел из дома в поселении Модиин-Иллит и отправился в район горы Мерон.