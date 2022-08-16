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К поискам юноши-хареди присоединится ЦАХАЛ
16.08.2022 16:43 Ольга Белозерова

К поискам юноши-хареди присоединится ЦАХАЛ

К поискам Моше Клейнермана, подростка-хареди, который пропал без вести  еще в марте, присоединится элитное подразделение ЦАХАЛа.

Об этом сообщает KAN.

Силы ЦАХАЛа будут задействованы после того, как семья пропавшего мальчика обратилась к министру обороны Израиля Бени Ганцу. По этому поводу состоялись переговоры между ЦАХАЛом и полицией.

В последний раз 16-летнего Моше Клейнермана видели 25 марта когда он с несколькими друзьями вышел из дома в поселении Модиин-Иллит и отправился в район горы Мерон. 

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