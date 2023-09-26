



JPMorgan выплатит 75 млн долларов за пособничество в торговле Эпштейном людьми

JPMorgan Chase согласился выплатить Виргинским островам США 75 миллионов долларов для урегулирования претензий о том, что банк способствовал торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации финансистом Джеффри Эпштейном.



JPMorgan сообщил, что 55 млн долларов пойдут на местные благотворительные организации и помощь жертвам. Еще 20 млн долларов пойдут на оплату юридических услуг.



Виргинские острова, где у Эпштейна было поместье, в прошлом году подали в суд на JPMorgan, заявив, что расследование показало, что банк позволял вербовщикам Эпштейна платить жертвам и был “незаменим для работы и сокрытия бизнеса Эпштейна по торговле людьми”.



Эпштейн покончил жизнь самоубийством в федеральной тюрьме в 2019 году.