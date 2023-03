Йоси Даган о блокпостах в Самарии: это оскорбление

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган призвал немедленно убрать установленные ЦАХАЛом блокпосты.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 2 марта.



"Это неуважение и оскорбление жителей Самарии. Если блокпосты не будут убраны, мы обратимся в суд", - предупредил он.



Днем ЦАХАЛ разместил блокпосты на четырех перекрестках в Самарии, чтобы не допустить митинг в поддержку легализации форпоста Эвьятар, который был одобрен заранее, но в последний момент разрешение было отозвано.



Тысячи людей пытались добраться на мероприятие, однако застряли в километровых пробках.

Demo by Israeli settlers who planned to march on the outpost of #Evyatar deemed illegal by the then Israeli govt under #Binyamin_Netanyahu. The outpost of 53 families was created in May 2021 and evacuated in July 2021. pic.twitter.com/yIw4Wz991a