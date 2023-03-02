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Йоси Даган о блокпостах в Самарии: это оскорбление
02.03.2023 21:36 Алина Груднева

Йоси Даган о блокпостах в Самарии: это оскорбление

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган призвал немедленно убрать установленные ЦАХАЛом блокпосты.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 2 марта.

"Это неуважение и оскорбление жителей Самарии. Если блокпосты не будут убраны, мы обратимся в суд", - предупредил он.

Днем ЦАХАЛ разместил блокпосты на четырех перекрестках в Самарии, чтобы не допустить митинг в поддержку легализации форпоста Эвьятар, который был одобрен заранее, но в последний момент разрешение было отозвано.

Тысячи людей пытались добраться на мероприятие, однако застряли в километровых пробках.

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