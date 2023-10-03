



Йом-кипур: кто-то молился, а кто-то воровал

Прокуратура Центрального округа представила в суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против двух 15-летних мальчиков из Ашдода за кражу купат цдака (коробки пожертвований) накануне Йом-кипура у мужчины в киоске в Кфар-Сабе.



Согласно обвинению, мальчики прибыли на место происшествия, выдав себя за ультраортодоксов, и завязали разговор с потерпевшим. Через несколько часов они вернулись на место происшествия, обрызгали жертву слезоточивым газом и ограбили кассу.



При обыске их дома были обнаружены тысячи шекелей наличными, которые, предположительно, были частью добычи, полученной в результате ограбления.

