



The Jerusalem Post: примерно 750 израильтян считаются пропавшими без вести.

Как сообщает The Jerusalem Post по неофициальным данным примерно 750 израильтян все еще считаются пропавшими без вести.



Согласно информации от радиостанции Израиля Kan Bet, которая была передана в прямом эфире, официальные организации до сих пор не предоставили семьям информацию о своих близких, которые пропали без вести. Даже общего списка пропавших пока нет. Большинство из них были посетителями музыкального фестиваля возле поселка Нирим, находящегося у границы с сектором Газа."