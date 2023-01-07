



Известный кенийский ЛГБТК-активист Эдвин Чилоба найден мертвым

Полиция Кении обнаружила тело известного борца за права ЛГБТК в металлическом ящике на западе страны, сообщили в пятницу местные СМИ.



Таксисты-мотоциклисты обратились в полицию после того, как увидели ящик, выброшенный на обочину автомобилем со скрытым номерным знаком, сообщают газеты The Standard и Daily Nation со ссылкой на источники в полиции.



Тело активиста Эдвина Чилобы было найдено во вторник недалеко от города Элдорет в округе Уасин-Гишу, где он управлял своим модным бизнесом, сообщила независимая правозащитная группа Комиссия по правам человека Кении.



Исследования показывают, что признание гомосексуализма в Кении постепенно растет, но для многих это остается запретной темой. Совет по кинематографии страны в последние годы запретил два фильма за изображение жизни геев.





"Слова даже не могут объяснить, что мы, как сообщество, чувствуем прямо сейчас. Эдвин Чилоба был борцом, который неустанно боролся за то, чтобы изменить сердца и умы общества, когда дело касалось жизни ЛГБТК+", — написала GALCK, кенийская группа по защите прав геев, в Twitter.



Согласно закону британской колониальной эпохи, однополый секс в Кении наказывается 14 годами тюремного заключения. Это редко применяется, но дискриминация распространена.

