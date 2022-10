Извержение вулкана Стромболи: завораживающие кадры

В Италии проснулся вулкан на небольшом вулканическом острове Стромболи.



Пользователи сети публикуют завораживающие видео с кадрами извержения вулкана.





Massive Italian Volcano Erupts

The Stromboli volcano, located off the coast of Sicily, erupted on Sunday, spewing thick smoke and lava.

There have been no reports of injuries or property damage. pic.twitter.com/zIjoR0nTnj