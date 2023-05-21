



Извержение вулкана на Сицилии: Аэропорт Катания приостановил работу

На востоке Сицилии извергается вулкан Этна. Аэропорт Катания приостановил работу, поскольку вулканический пепел покрыл взлетно-посадочные полосы, как и сам город и окрестные населенные пункты. Их засыпало мокрой черной золой из-за сильных дождей. Об этом пишет Reuters .



Полеты в Катанию будут приостановлены, пока не будет нормальных условий безопасности.

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Следящий за вулканом итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии фиксировал усиленные подземные толчки в последние дни. Жители городов Адрано и Бьянкавилла ощущали толчки из вулкана.



Вулкан Этна постоянно действующим. Его умеренные извержения с выбросами лавы и пепла происходят несколько раз в год. В начале 2021 года извержение вулкана длилось несколько недель. Последнее крупное извержение Этны было в 1992 году.