Извержение вулкана на Сицилии: Аэропорт Катания приостановил работу
На востоке Сицилии извергается вулкан Этна. Аэропорт Катания приостановил работу, поскольку вулканический пепел покрыл взлетно-посадочные полосы, как и сам город и окрестные населенные пункты. Их засыпало мокрой черной золой из-за сильных дождей. Об этом пишет Reuters .
Полеты в Катанию будут приостановлены, пока не будет нормальных условий безопасности.
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Следящий за вулканом итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии фиксировал усиленные подземные толчки в последние дни. Жители городов Адрано и Бьянкавилла ощущали толчки из вулкана.
Вулкан Этна постоянно действующим. Его умеренные извержения с выбросами лавы и пепла происходят несколько раз в год. В начале 2021 года извержение вулкана длилось несколько недель. Последнее крупное извержение Этны было в 1992 году.
Аэропорт итальянского города Катания приостановил работу из-за извержения вулкана Этна.— Laro (@19Laro65) May 21, 2023
Работе воздушной гавани препятствует вулканический пепел, осевший на взлетно-посадочных полосах. В аэропорту пришли к выводу, что взлеты и посадки самолетов в таких условиях небезопасны. pic.twitter.com/d7xgyyZae5