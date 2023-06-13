



Извержение вулкана Майон: власти Филиппин эвакуируют людей и скот

Тысячи людей были эвакуированы в юго-восточном регионе главного острова Филиппин, поскольку вулкан Майон начал извергать лаву и сернистый газ.



Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии в Фиволксе назвал 6-километровый район вокруг вулкана, сотрясаемый оползнями и камнепадами, "опасной зоной".



С тех пор, как официальные лица повысили уровень опасности до третьего из пяти возможных на прошлой неделе, почти 13 000 человек, в том числе 88% жителей опасной зоны, были эвакуированы, сообщило провинциальное информационное управление Филиппин.



Phivolcs заявила, что задокументировала новую активность лавы из кратера горы Майон, а также 21 слабое вулканическое землетрясение и 260 камнепадов. В сообщении говорилось, что быстро движущиеся потоки пепла, горячих газов и раскаленных обломков устремляются вниз по вулканическим склонам, и предсказывалось возможное падение на южную сторону вулкана.



Официальные лица Филиппин сообщили, что в пятницу провинция Албай была объявлена ​​в состоянии бедствия, что позволило правительству выделить средства реагирования для поддержки местных жителей в этом районе. Вместе с жителями власти эвакуировали 10 000 сельскохозяйственных животных, в том числе коров, коз и свиней.



Майон является одним из самых активных из 24 вулканов Филиппин: за последние четыре года он извергался более 50 раз.



Его самое разрушительное извержение произошло в феврале 1841 года, когда потоки лавы похоронили город и убили 1200 человек.