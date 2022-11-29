Извержение Мауна-Лоа: жителей призвали быть готовыми к эвакуации
На Гавайях продолжается извержение крупного вулкана Мауна-Лоа.
Геологическая служба США предупредила примерно 200 000 человек на Большом острове, что извержение "может быть очень динамичным, а местоположение и продвижение потоков лавы могут быстро меняться".
Как сообщает Associated Press, чиновники призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации, если потоки лавы начнут двигаться в сторону населенных пунктов.
#Hawaii 🌋 El Mauna Loa, Camaras geotermicas enviando imagenes de la situacion en el volcán activo más grande del mundo. En casi 40 años. Las autoridades han puesto la zona en alerta maxima. pic.twitter.com/gQwsXE0r7e— 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) November 28, 2022