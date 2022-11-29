



Извержение Мауна-Лоа: жителей призвали быть готовыми к эвакуации

На Гавайях продолжается извержение крупного вулкана Мауна-Лоа.



Геологическая служба США предупредила примерно 200 000 человек на Большом острове, что извержение "может быть очень динамичным, а местоположение и продвижение потоков лавы могут быстро меняться".



Как сообщает Associated Press, чиновники призвали жителей быть готовыми к возможной эвакуации, если потоки лавы начнут двигаться в сторону населенных пунктов.



