



Израилю обещают снижение температуры

Синоптики обещают некоторое снижение температуры воздуха в Израиле в начале текущей недели.



В воскресенье, 27 августа, предсказывают небольшое понижение температуры - преимущественно в горах и внутренней части страны.



28 августа произойдет еще одно небольшое понижение температуры, в основном в горах и внутренних районах страны, и она будет несколько ниже нормы для этого сезона. Небольшие местные дожди возможны преимущественно на севере страны и по прибрежной равнине.



Во вторник, 29 августа - без существенных изменений температуры. В первой половине дня сохранится вероятность небольших местных дождей, преимущественно на севере страны и на прибрежной равнине.



В среду, 30 августа,начнется повышение температуры, которое будет наблюдаться преимущественно в горах и внутренних районах страны.