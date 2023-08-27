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Израилю обещают снижение температуры
27.08.2023 07:55 Аркадий Бочаровский

Израилю обещают снижение температуры

Синоптики обещают некоторое снижение температуры воздуха в Израиле в начале текущей недели.

В воскресенье, 27 августа, предсказывают небольшое понижение температуры - преимущественно в горах и внутренней части страны.

28 августа произойдет еще одно небольшое понижение температуры, в основном в горах и внутренних районах страны, и она будет несколько ниже нормы для этого сезона. Небольшие местные дожди возможны преимущественно на севере страны и по прибрежной равнине.

Во вторник, 29 августа -  без существенных изменений температуры. В первой половине дня сохранится вероятность небольших местных дождей, преимущественно на севере страны и на прибрежной равнине.

В среду, 30 августа,начнется повышение температуры, которое будет наблюдаться преимущественно в горах и внутренних районах страны.

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