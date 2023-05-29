



Израилю обещают "похолодание"

Сегодня, 29 мая, погода в Израиле будет несколько более прохладной: по сравнению со вчерашним днем температура упадет на 2-5 градусов. Кроме того, небо будет облачным, а ближе к вечеру прояснится.



Во второй половине дня во всех районах будет дуть сильный ветер, а местные дожди пройдут на Мертвом море и в Иудейской пустыне, дожди также возможны в южном Негеве. После дождей и ветров существует опасение наводнений в ручьях на востоке страны. Ночью, необычно для этого сезона, в Эйлате прошел дождь, сопровождавшийся молниями.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 25 градусов, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 25, в Кацрине 29, в Нагарии 25, в Цфате 23, в Тверии 32, в Тайбе 27, в Ариэле 25, в Реховоте 28, в Бейт-Шемеше 27, в Беэр-Шеве 29, на Мертвом море 33, в Мицпе Рамон 23 и в Эйлате до 31 градуса.



Прогноз на ближайшие дни: завтра погода будет частично облачной и комфортной; в среду произойдет небольшое потепление - и погода будет нормальной для этого сезона; в четверг вернется дождь, который в пятницу усилится. возможны пыльные бури.