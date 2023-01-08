



Израильтянка пыталась покончить с собой из-за насилия со стороны матери

18-летняя девушка с севера Израиля пыталась покончить с жизнью после актов насилия, которые она испытала от своей матери, и атмосферы ужаса, царившей в доме.



13-летняя сестра разоблачила царивший в доме ад, набрала номер горячей линии полиции 100 и задыхающимся голосом сказала: "Мама меня душит и бьет".



Об этом стало известно из серьезного обвинительного заключения, поданного в выходные против матери в окружной суд в Нацерете. Прокуратура попросила продлить срок содержания матери под стражей до окончания судебного разбирательства.



Мать, 45 лет, обвиняется в жестоком обращении с беспомощным несовершеннолетним, нападении на несовершеннолетних и нарушении правового порядка. Расследование вели детективы полиции Северного округа.



“Мать нагрела ложку и прижала ее к животу своей 7-летней дочери. В результате у нее остался след, и она испытывала боль. В результате действий обвиняемой и тяжелой атмосферы, царившей дома, 18-летняя девушка приняла несколько лекарств в большой дозе, пытаясь покончить с жизнью", - говорится в дополнительном обвинении.



"В другой раз, во время спора о семейном клубе, мать разозлилась на свою 7-летнюю дочь и ударила ее по лицу. Когда ее 13-летняя дочь попросила ее говорить тише, чтобы сделать домашнее задание, она ударила ее костылем по ногам и придушила. В результате девочка плакала, и ей было больно", - говорится в обвинительном заключении.



"Это очень серьезное дело, которым занимался отдел по борьбе с преступностью в семье. Это четверо детей, которые жили дома в атмосфере террора, ежедневно подвергаясь жестокому насилию со стороны матери". - говорят полицейские.