



Израильтянка приняла спецназ за бандитов

Молодая израильтянка Офри ехала с а со своей младшей сестрой в районе Цалим и рассказала, что 7 человек "в черных масках заблокировали меня и пытались атаковать". Итамар Бен Гвир быстро отреагировал: "Я был шокирован, бросим все силы на борьбе с бунтовщиками". Сегодня утром полиция сообщила: "Водитель столкнулась с оперативной деятельностью сил, направлявшихся на задержание подозреваемых в криминальном инциденте".



После того, как 21-летняя девушка обратилась в полицию с жалобой, согласно которой семь человек в масках на двух автомобилях преградили ей путь на дороге в районе Цалим, вышли из машины и планировали напасть на нее, полиция сегодня утром (в понедельник) сообщила, что результаты расследования показали, что девушка попала в поле зрения оперативного подразделения и не подверглась нападению, как она думала.



Полиция сообщила, что в ходе расследования выяснилось, что "молодая женщина, которая ехала по проселочной дороге со своей младшей сестрой в машине, попала в поле зрения оперативного подразделения, которое занималось криминальным инцидентом в этом районе, включающим арест подозреваемых в криминальном происшествии, и не подверглась нападению, как она думала". Начальник участка Офаким Ниви Охана проинформировал девушку и ее семью о результатах расследования."



Водитель Офри рассказала вчера Ynet, что она нажала на педаль газа, задела один из автомобилей - и тем самым спасла себя. Она поспешно позвонила одному из сотрудников службы безопасности и сообщила ему о случившемся. Об инциденте также сообщили в полицию, которая сегодня утром сообщила, что это не было нападением на дороге.



