



Израильтянка подала в суд на напавшего на нее агента секретной службы США

В понедельник израильтянка Тамар Бен Хаим 30-ти лет заявила, что на нее напал агент секретной службы, и подала иск в Окружной суд Колумбии. В иске утверждается, что агент, известный в деле как “Джон Доу”, неоднократно бил и давал пощечины женщину в ходе “жестокого нападения”.



“После нападения Тамар узнала о том, что подсудимый Джон Доу был агентом Секретной службы США в составе группы, готовившейся к визиту президента Джо Байдена в Израиль в июле 2022 года”, – сообщают адвокаты потерпевшей.



Секретная служба отклонила запрос согласно Закону о свободе информации на получение имени агента, подозреваемого в нападении.

Бен Хаим сказала в интервью Fox News, что не уверена в том, что агент понесет ответственность за свои действия.



“Можно приехать в другую страну, избить кого-то чуть ли не до смерти и просто исчезнуть без последствий?” – спросила она во время интервью. “Они просто отправили его туда, откуда он пришел, как будто ничего и не было, и ожидают, что я просто буду дальше жить своей жизнью”.