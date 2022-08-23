



Израильтянка обнаружила в банке консервированных овощей мышиный хвост

Израильтянка приобрела банку консервированных овощей от компании "Тами" и была шокирована содержимому.



Согласно информации 12 канала, жительница Ноф а-Галиль обнаружила внутри банки овощей мышиный хвост. Она обратилась в компанию, где ее попросили предоставить подтверждающие фотографии, после чего контакт с представителями компании оборвался.



Из компании женщине не перезвонили, не предложили компенсацию и возврат товара.



