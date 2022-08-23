Новости » Происшествия
Израильтянка обнаружила в банке консервированных овощей мышиный хвост
23.08.2022 18:16 Александр Юзовский

Израильтянка обнаружила в банке консервированных овощей мышиный хвост

Израильтянка приобрела банку консервированных овощей от компании "Тами" и была шокирована содержимому.

Согласно информации 12 канала, жительница Ноф а-Галиль обнаружила внутри банки овощей мышиный хвост. Она обратилась в компанию, где ее попросили предоставить подтверждающие фотографии, после чего контакт с представителями компании оборвался. 

Из компании женщине не перезвонили, не предложили компенсацию и возврат товара.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы