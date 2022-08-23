Израильтянка обнаружила в банке консервированных овощей мышиный хвост
Израильтянка приобрела банку консервированных овощей от компании "Тами" и была шокирована содержимому.
Согласно информации 12 канала, жительница Ноф а-Галиль обнаружила внутри банки овощей мышиный хвост. Она обратилась в компанию, где ее попросили предоставить подтверждающие фотографии, после чего контакт с представителями компании оборвался.
Из компании женщине не перезвонили, не предложили компенсацию и возврат товара.
אפונה וגזר ישבו במקרר - יחד עם זנב עכבר: זה מה שאיתרה לקוחה בקופסת השימורים שרכשהhttps://t.co/JAR0IRkwbg@sapirlipkin pic.twitter.com/zoP5m6DR7m— החדשות - N12 (@N12News) August 23, 2022