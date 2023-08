Израильтянина задержали на Мадагаскаре за контрабанду редких черепах

Гражданин Израиля был задержан на Мадагаскаре по подозрению в попытке вывезти контрабандой редких черепах.



По данным Ynet, он находится под стражей уже несколько недель.



По словам израильтянина, его содержат в ужасных условиях. Ему нечего есть, у него отобрали одежду. В камере мужчину содержат со 150 заключенными. Израильтянин также жалуется на побои со стороны сокамерников и надзирателей.



Он сообщил своим адвокатам, что понятия не имел о том, что вывоз черепах с Мадагаскара является незаконным. С момента задержания его переводили в новые места уже четыре раза. В ситуацию вмешалось Министерство иностранных дел Израиля.



"Я ожидаю, что правоохранительные органы Мадагаскара вскоре придут к выводу о том, что мой клиент невиновен, и тем самым положат конец ужасным страданиям, которым он сейчас подвергается", - сказал его адвокат.



Что примечательно, вывоз редких черепах с Мадагаскара является тяжким преступлением. Каждое пресмыкающееся, обнаруженное в его сумке, стоит около 9 000–30 000 шекелей. Сторона обвинения требует приговорить израильтянина к 10 годам лишения свободы, а также взыскать с него штраф в размере 100 000 долларов.

MADAGASCAR | Israeli arrested in Madagascar for smuggling 59 rare #tortoises (Radiated and Spider Tortoises) to Israel via Bangkok, Thailand. #wildlifecrime #illegalwildlifetrade https://t.co/jQv711da3p