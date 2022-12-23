



Израильтянина оштрафовали за нападение на полицейского в ОАЭ

Местный суд в Абу-Даби (ОАЭ) в четверг оштрафовал на 65 000 дирхамов (около 58 000 шекелей) гражданина Израиля Нахмана Габая, которого обвиняют в нападении на полицейских в аэропорту.



Решение о штрафе было вынесено после того, как суд постановил не заключать израильтянина в тюрьму, а депортировать из ОАЭ. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Приговор был вынесен в начале недели, но освобождение было отложено до тех пор, пока семья Габая не собрала деньги. Мужчина вернется в Израиль.



