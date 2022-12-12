



Израильтянина, который пытался подарить марихуану полиции, оправдали

Суд Иерусалима оправдал израильтянина по обвинению в употреблении наркотиков после того, как он попытался подарить марихуану полицейским в отделении в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает портал Ynet.



30-летний мужчина, страдающий психическим заболеванием, был освобожден судьей Арноном Эйтаном. В решении суда содержится указание, что мужчина должен пройти терапию.



Инцидент произошел в 2017 году, когда ответчик жил в отеле в Кирьят-Арбе и использовал комнату для выращивания марихуаны. Однажды мужчина прибыл в полицейский участок в Хевроне и попросил поговорить с офицером наедине. Оказавшись в кабинете офицера, подсудимый вытащил из сумки 11 грамм марихуаны. Он сказал офицеру, что это подарок для сотрудников, чтобы они "курили в свободное время".



Обвинения были предъявлены ему в декабре 2018 года. Его также попросили пройти психиатрическую экспертизу, в ходе которой стало известно, что в прошлом мужчина был принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.



Оценка показала, что мужчина страдает от психотических эпизодов, во время которых "его разум блуждает, и он не осознает свое окружение настолько, чтобы выносить суждения". Было решено, что мужчина не может предстать перед судом, и его отправили на лечение. На суде мужчина заявил, что не согласен с заключением психиатра.



Судья Арнон Эйтан сначала постановил, что мужчину следует принудительно госпитализировать и лечить, чтобы защитить как его самого, так и общественность, при этом как можно меньше ограничивая его свободу. Позже судья изменил решение, заявив, что подсудимого не нужно госпитализировать принудительно.