



Израильтянина исключили из театральной школы Нью-Йорка

Израильтянин, обучающийся в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке, был исключен после того, как семь студентов подали против него жалобы на сексуальные домогательства.



Уроженец Иерусалима заявил новостному сайту Ynet, что половина жалоб — ложь, а остальные — искажение фактов.



Он утверждал, что изгнание имело антисемитские и расистские мотивы, но не объяснил, какие именно.



Жалобы, шесть из которых были поданы женщинами и одна - мужчиной, включают сексуальные домогательства, комментарии и действия, такие как рисование гениталий на спине другого студента. Однако израильский студент утверждал, что все инциденты были неправильно истолкованы.



26-летний мужчина, имя которого Ynet не назвал, заявил, что его действия могли быть неправильно поняты из-за культурных различий с "поколением Z" — прозвищем для демографической когорты людей, родившихся в середине-конце 1990-х годов.



Он также заявил, что намерен подать в суд на школу.



В заявлении школы говорится, что она не может комментировать расследования в отношении учеников.



